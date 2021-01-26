"Спутник V" планируют зарегистрировать в 25 странах в течение двух недель

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что российскую вакцина от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время зарегистрируют более чем в в двух десятках стран.

"Наша вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах", — сказал Дмитриев на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.

Глава РФПИ отметил, что фонд работал индивидуально с каждой страной и создал большое количество международных партнерств по производству вакцин,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.