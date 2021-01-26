Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Тигран Барсегян хочет покинуть “Астану”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут казахские СМИ. Агент Барсегяна связался с европейскими и российскими клубами, предложив услуги армянского полузащитника. Выход Барсегяна связан с существенным сокращением бюджета клуба “Астана”.

В декабре 2020 года полузащитник национальной сборной Армении по футболу Тигран Барсегян был признан лучшим футболистом сезона “Астаны”. По итогам голосования, проведенного “Астаной”, болельщики именно Тиграна Барсегяна признали лучшим футболистом завершившегося сезона. За звание лучшего футболиста боролись также Макс Эбонг, Марин Томасов, Абзал Байсебеков и Ненад Эрич.

Барсегян в чемпионате Казахстана принял участие в 19-и матчах и забил 3 гола.