Состоялся 4-й тур 1-й группы мужских и женских шахматных турниров Армении

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна состоялись партии 4-го тура 1-й группы мужских и женских турниров Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация шахмат Армении. В центральной партии мужского турнира единоличный лидер Артур Давтян потерпел поражение от Левона Бабуджяна. Тигран Арутюнян уступил Мамикону Гарибяну. В 4 туре победу одержал также и Айк Варданян. Остальные партии завершились вничью.

После 4 тура таблицу с 3 очками возглавляют Левон Бабуджян и Мамикон Гарибян. Артур Давтян и Давид Шагинян с 2,5 очками делят 3 и 4 место. В центральной партии женского турнира единоличный лидер Наре Аракелян потерпела поражение от Астхик Акопян. В 4 туре победили Арпине Григорян, Анна Хачатрян, Мариам Аветисян и Вероника Хачатрян.

После 4 тура таблицу с 3,5 очками возглавляют Астхик Акопян, Анна Хачатрян и Арпине Григорян. Наре Аракелян и Вероника Хачатрян с 3 очками делят 4 - 5 место.