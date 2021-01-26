Производство золота в России за 11 месяцев 2020 года упало на 6,78%
Объем производства золота в России в январе - ноябре 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,78% и составил 314,41 тонны, сообщается на сайте Минфина РФ.
Годом ранее в РФ было произведено 337,26 тонны золота,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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