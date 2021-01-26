Время в Ереване: 11:07:36,   26 Январь

Производство золота в России за 11 месяцев 2020 года упало на 6,78%

Производство золота в России за 11 месяцев 2020 года упало на 6,78%

 Объем производства золота в России в январе - ноябре 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,78% и составил 314,41 тонны, сообщается на сайте Минфина РФ.

Годом ранее в РФ было произведено 337,26 тонны золота,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации