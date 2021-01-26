Байден заявил о готовности обсуждать с Россией проблемные вопросы

Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с российской стороной проблемные вопросы.

По словам главы государства, он запросил у ведомств различную информацию по темам, связанным с Москвой.

При этом, подчеркнул президент, Соединенные Штаты могут и сотрудничать с Россией, в частности в вопросе сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-3, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены поведением будь то с Навальным, ситуацией с Solar Winds, или сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане", — сказал Байден.

Все обвинения Москва неоднократно опровергала.