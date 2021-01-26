Это стиль действий террористической страны: Марукян в ПАСЕ коснулся вопроса армянских пленных

Эдмон Марукян, лидер фракции “Просвещенная Армения” Национального собрания и член армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, охарактеризовал политику Азербайджана по невозвращению армянских военнопленных и мирных жителей как политику террористов.

Как сообщает «Арменпресс», Марукян призвал ПАСЕ по этому вопросу оказать давление на власти Азербайджана.

“ЕСПЧ принял против Азербайджана промежуточные меры, но Азербайджан игнорирует решения ЕСПЧ, более того, после этого там военнопленных убивают. В Азербайджане чествуют своих солдат, обезглавивших армянских военнопленных и мирного пожилого жителя Шуши. И после всего этого говорят о доверии и мире. Я думаю, что у нас есть два выхода из этой ситуации: один - следовать призыву азербайджанского делегата, то есть мирным путем и освободить армянских военнопленных и захваченных мирных жителей, и лишь затем говорить о других вопросах. В случае невозвращения пленных, следует отметить, что это политика террористической страны, и что азербайджанцы - террористы”, - сказал Марукян.

Депутат отметил, что лишь террористы держат заложников, и для их освобождения создаются предварительные условия.

“Как может страна, которая ведет себя как террористическая, быть членом Совета Европы, краеугольным камнем которого являются верховенство закона, права человека и демократия? Вот почему я призываю международное сообщество, Совет Европы, всех членов этой организации, все соответствующие органы Совета Европы оказать давление на власти Азербайджана чтобы освободить армянских военнопленных и захваченных мирных жителей. В противном случае Азербайджан будет считаться террористическим государством, которое держит заложников и использует их против другого государства-члена Совета Европы, чтобы выдвигать новые условия после подписания заявления о прекращении огня”, - сказал Эдмон Марукян.

Эдмон Марукян добавил, что Армения выполняет все пункты заявления о прекращении огня, а Азербайджан, не освобождая наших военнопленных и мирных жителей, нарушает его 8 пункт.

“Я призываю всех членов Совета Европы ради освобождения армянских военнопленных и мирных жителей оказать давление на власти Азербайджана”, - заключил Марукян.