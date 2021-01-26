 Офис Омбудсмена Арцаха опубликовал доклад об опасности, угрожающей армянскому культурному наследию

Аппарат Защитника прав человека Арцаха опубликовал отчет об угрозах вандализма в отношении армянского культурного наследия на территориях, оккупированных Республикой Арцах, и угрозе уничтожения армянских памятников. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Защитника прав человека Республики Арцах.

Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня от 9 ноября, по меньшей мере, 1 456 недвижимых памятников истории и культуры Армении остались под контролем Азербайджана, в том числе 161 монастырей, церквей, 591 хачкар, памятники древнейшей истории - Тигранакерт, Азох, Нор Кармираван, Мирик, Керен и много крепостей, святынь и другие памятники. Азербайджан также контролирует восемь государственных музеев с 19 311 экспонатами и Музей ковров в Шуши и Музей армянского драма.

В отчете представлен ряд случаев разрушений и вандализма армянского культурного наследия во время азербайджано-турецкой агрессии и после прекращения огня, в том числе и случаи умышленных атак и вандализма в отношении церкви Святого Спасителя Газанчецоц в Шуши. В отчете также говорится о политике преднамеренного распространения дезинформации об армянском культурном наследии Арцаха и албанизации культурных памятников, что угрожает уничтожению армянского культурного наследия в Арцахе.

Анализ выявленных случаев антиармянства показывает, что разрушение и искажение идентичности армянского культурного наследия носит систематический и массовый характер. Действия и заявления государственных органов и общественных деятелей Азербайджана показывают, что это особая государственная политика, основанная на преступной политике разжигания ненависти к армянскому народу.

Принимая во внимание многочисленные прецеденты и реальную опасность преднамеренного уничтожения армянского культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, аппарат Защитника прав человека Арцаха считает, что эффективные меры со стороны соответствующих международных организаций, особенно ЮНЕСКО, должны быть неотложными и незамедлительными.

Содержание отчета на английском языке можно найти по следующей ссылке, а переводы на армянский и русский языки будут опубликованы позже.