Встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана состоится в ближайшие дни, точная дата и время пока уточняются. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Мгера Григоряна.

“Встреча состоится в ближайшие дни, точная дата и время пока не определены. В повестке встречи не подчеркнуты какие-либо конкретные направления или инфраструктуры, она предполагает обсуждение различных вопросов, связанных с региональной транспортной блокадой”, - сказали в офисе.

Соглашение о создании трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана для разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе было достигнуто 11 января в Москве на трехсторонней встречи лидеров трех стран.

Российский РБК со ссылкой на свои источники в правительствах Армении и России сообщил, что встреча состоится 27 января.