Араик Арутюнян представил сотрудникам МВД Арцаха министра Карена Саркисяна

26 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил вновь созданное Министерство внутренних дел Республики Арцах и представил его личному составу министра Карен Григорьевича Саркисяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент поблагодарил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Полиции, вошедших в состав Министерства, за их отличную службу в тяжелый период войны, подчеркнув, что и в мирное время эти органы выполняют важные функции. По словам президента республики, служебные и социальные вопросы сотрудников ведомства всегда будут в центре внимания правительства, чтобы создавать для них благоприятные условия для надлежащего выполнения их обязанностей.

В ходе встречи президент коснулся и послевоенной ситуации и восстановительных работ, подчеркнув, что Арцаху предстоит пройти сложный и долгий путь для восстановления и укрепления страны, страны, в которой все арцахцы будут видеть свое будущее, в котором они будут жить и созидать. Касаясь статуса республики, Араик Арутюнян подчеркнул, что даже в таких сложных условиях они продолжат борьбу за международное признание независимости Республики Арцах, а любой статус в составе Азербайджана просто невозможен и неприемлем.