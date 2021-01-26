Время в Ереване: 11:07:36,   26 Январь

Араик Арутюнян представил сотрудникам МВД Арцаха министра Карена Саркисяна

Араик Арутюнян представил сотрудникам МВД Арцаха министра Карена Саркисяна

26 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил вновь созданное Министерство внутренних дел Республики Арцах и представил его личному составу министра Карен Григорьевича Саркисяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент поблагодарил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Полиции, вошедших в состав Министерства, за их отличную службу в тяжелый период войны, подчеркнув, что и в мирное время эти органы выполняют важные функции. По словам президента республики, служебные и социальные вопросы сотрудников ведомства всегда будут в центре внимания правительства, чтобы создавать для них благоприятные условия для надлежащего выполнения их обязанностей.

В ходе встречи президент коснулся и послевоенной ситуации и восстановительных работ, подчеркнув, что Арцаху предстоит пройти сложный и долгий путь для восстановления и укрепления страны, страны, в которой все арцахцы будут видеть свое будущее, в котором они будут жить и созидать. Касаясь статуса республики, Араик Арутюнян подчеркнул, что даже в таких сложных условиях они продолжат борьбу за международное признание независимости Республики Арцах, а любой статус в составе Азербайджана просто невозможен и неприемлем.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации