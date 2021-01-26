АО опубликовала имена погибших военнослужащих
11:50, 26 Январь, 2021
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за защиту Родины.
- Алексанян Рубик Арменович, 2002 г. р.
- Вартанян Генрик Размикович, 2001 г. р.
- Сархошев Рудик Альбертович, доброволец 1961 г. р.
- Асатрян Айк Варданович, резервный состав, 1994 г. р.
- Даниелян Андрей Ваганович, 1993 г. р.
- Гаспарян Айк Мкртичович, 2000 г. р.
- Овсепян Геворг Хачикович, 2001 г. р.
- Погосян Тигран Левонович, 1995 г. р.
- Гиносян Нарек Гамлетович, 2001 г. р.
- Закарян Спартак Левонович, 2002 г. р.
- Зарманян Гнел Тигранович, резервный состав, 1975 г. р.
- Цатурян Арарат Каплоевич, 1974 г. р.
- Гаспарян Ваге Вачикович, 1988 г. р.
- Агамалян Азнив Агамович, 2001 г. р.
- Тевосян Сергей Альбертович, резервный состав, 1995 г. р.
- Даниелян Арамик Камоевич, 1991 г. р.
- Ермаловян Гор Варданович, 2001 г. р.
- Ярмалоян Тигран Арцрунович, 2001 г. р.
- Овсепян Рубен Балабекович, доброволец, 1958 г. р.
- Карапетян Левон Кароевич, доброволец, 1988 г. р.
- Антанян Левон Смбатович, 1993 г. р.
- Антанян Армен Смбатович, 1994 г. р.
- Петросян Арман Гагикович, резервный состав, 1997 г. р.
- Мовсисян Севак Сурикович, резервный состав,1990 г. р.
- Шабоян Мнацакан Гагикович, резервный состав,1988 г. р.
- Хачатрян Жора Лендрушевна, резервный состав, 1997 г. р.
- Егиазарян Левон Гагикович, 1991 г. р.
- Манукян Павел Норикович, 2002 г. р.
- Петросян Гнел Абелевич, 2002 г. р.
- Овакимян Ваагн Грачияевич, 2000 г. р.
- Товмасян Товмас Сейранович, 1983 г. р.
- Айрапетян Корьюн Арменович, 1997 г. р.
- Аванесян Ваагн Арамович, 2002 г. р.
- Арташесян Анатолий Ерджаникович, доброволец, 1971 г. р.
- Тадевосян Ерванд Саакович, доброволец, 1974 г. р.
- Гаспарян Ширак Арменакович, 1998 г. р.
- Минасян Арарат Хачатурович, 2000 г. р.
- Искандарян Самвел Давидович, 2000 г. р.
- Мхитарян Тигран Арсенович, 2002 г. р.
- Петросян Норайр Вараздатович, 2001 г. р.
- Акопян Артем Давидович, 2000 г. р.
- Назарян Левон Спартакович, 2000 г. р.
- Авдалян Людвиг Арсенович, 2001 г. р.
- Караян Вазген Гарегинович, резервный состав, 1998 г. р.
- Налбандян Гайк Цолакович, 2001 г. р.
- Акопян Геворг Гарикович, 2000 г. р.
- Демирчян Сурен Робертович, 2000 г. р.
- Ованнисян Тигран Акопович, 2002 г. р.
- Мерельян Мелик Самвелович, 2002 г. р.
- Арамян Анания Самвелович, 2002 г. р.
- Акопян Саргис Асатурович, 2000 г. р.
- Авакян Гавруша Гарникович, 1997 г. р.
- Григорян Армен Размикович, резервный состав, 1977 г. р.
- Арзуманян Арман Арзуманян, доброволец, 1976 г. р.
- Погосян Саргис Амаякович, 1982 г. р.
- Айрапетян Рубен Вачаганович, резервный состав, 1996 г. р.
- Арутюнов Артур Левонович, 2000 г. р.
- Геворгян Ваагн Граикович, 2002 г. р.
- Барсегян Мартирос Нверович, 2001 г. р.
- Джавадян Манвел Севакович, 2001 г. р.
- Хадджян Кеворк Икнадиосович, доброволец, 1971 г. р.
- Овсепян Армен Карленович, резервный состав, 1978 г. р.
- Петросян Коля Шагенович, резервный состав, 1982 г. р.
- Элазян Карен Карапетович, резервный состав, 1974 г. р.
- Маргарян Гарик Валентинович, 2000 г. р.
Армия обороны Арцаха до этих имен опубликовала имена 1 932 погибших. Вице-премьер Тигран Авинян, отвечая на вопросы, в парламенте сообщил, что по состоянию на 20 января есть 3 439 останков погибших, 766 из которых пока не идентифицированы, то есть находятся на этапе идентификации ДНК.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен