АО опубликовала имена погибших военнослужащих

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало имена военнослужащих, погибших в боях за защиту Родины.

Алексанян Рубик Арменович, 2002 г. р. Вартанян Генрик Размикович, 2001 г. р. Сархошев Рудик Альбертович, доброволец 1961 г. р. Асатрян Айк Варданович, резервный состав, 1994 г. р. Даниелян Андрей Ваганович, 1993 г. р. Гаспарян Айк Мкртичович, 2000 г. р. Овсепян Геворг Хачикович, 2001 г. р. Погосян Тигран Левонович, 1995 г. р. Гиносян Нарек Гамлетович, 2001 г. р. Закарян Спартак Левонович, 2002 г. р. Зарманян Гнел Тигранович, резервный состав, 1975 г. р. Цатурян Арарат Каплоевич, 1974 г. р. Гаспарян Ваге Вачикович, 1988 г. р. Агамалян Азнив Агамович, 2001 г. р. Тевосян Сергей Альбертович, резервный состав, 1995 г. р. Даниелян Арамик Камоевич, 1991 г. р. Ермаловян Гор Варданович, 2001 г. р. Ярмалоян Тигран Арцрунович, 2001 г. р. Овсепян Рубен Балабекович, доброволец, 1958 г. р. Карапетян Левон Кароевич, доброволец, 1988 г. р. Антанян Левон Смбатович, 1993 г. р. Антанян Армен Смбатович, 1994 г. р. Петросян Арман Гагикович, резервный состав, 1997 г. р. Мовсисян Севак Сурикович, резервный состав,1990 г. р. Шабоян Мнацакан Гагикович, резервный состав,1988 г. р. Хачатрян Жора Лендрушевна, резервный состав, 1997 г. р. Егиазарян Левон Гагикович, 1991 г. р. Манукян Павел Норикович, 2002 г. р. Петросян Гнел Абелевич, 2002 г. р. Овакимян Ваагн Грачияевич, 2000 г. р. Товмасян Товмас Сейранович, 1983 г. р. Айрапетян Корьюн Арменович, 1997 г. р. Аванесян Ваагн Арамович, 2002 г. р. Арташесян Анатолий Ерджаникович, доброволец, 1971 г. р. Тадевосян Ерванд Саакович, доброволец, 1974 г. р. Гаспарян Ширак Арменакович, 1998 г. р. Минасян Арарат Хачатурович, 2000 г. р. Искандарян Самвел Давидович, 2000 г. р. Мхитарян Тигран Арсенович, 2002 г. р. Петросян Норайр Вараздатович, 2001 г. р. Акопян Артем Давидович, 2000 г. р. Назарян Левон Спартакович, 2000 г. р. Авдалян Людвиг Арсенович, 2001 г. р. Караян Вазген Гарегинович, резервный состав, 1998 г. р. Налбандян Гайк Цолакович, 2001 г. р. Акопян Геворг Гарикович, 2000 г. р. Демирчян Сурен Робертович, 2000 г. р. Ованнисян Тигран Акопович, 2002 г. р. Мерельян Мелик Самвелович, 2002 г. р. Арамян Анания Самвелович, 2002 г. р. Акопян Саргис Асатурович, 2000 г. р. Авакян Гавруша Гарникович, 1997 г. р. Григорян Армен Размикович, резервный состав, 1977 г. р. Арзуманян Арман Арзуманян, доброволец, 1976 г. р. Погосян Саргис Амаякович, 1982 г. р. Айрапетян Рубен Вачаганович, резервный состав, 1996 г. р. Арутюнов Артур Левонович, 2000 г. р. Геворгян Ваагн Граикович, 2002 г. р. Барсегян Мартирос Нверович, 2001 г. р. Джавадян Манвел Севакович, 2001 г. р. Хадджян Кеворк Икнадиосович, доброволец, 1971 г. р. Овсепян Армен Карленович, резервный состав, 1978 г. р. Петросян Коля Шагенович, резервный состав, 1982 г. р. Элазян Карен Карапетович, резервный состав, 1974 г. р. Маргарян Гарик Валентинович, 2000 г. р.

Армия обороны Арцаха до этих имен опубликовала имена 1 932 погибших. Вице-премьер Тигран Авинян, отвечая на вопросы, в парламенте сообщил, что по состоянию на 20 января есть 3 439 останков погибших, 766 из которых пока не идентифицированы, то есть находятся на этапе идентификации ДНК.