Автодорога Степанцминда-Ларс открыта лишь для грузовых автомобилей
Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.
Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.
“По состоянию на утро 26 января автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей. КПП работает в обычном режиме”, - сообщили в министерстве.
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