Автодорога Степанцминда-Ларс открыта лишь для грузовых автомобилей

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

“По состоянию на утро 26 января автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей. КПП работает в обычном режиме”, - сообщили в министерстве.