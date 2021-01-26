Республиканцы и демократы договорились о разделении полномочий в Сенате Конгресса США

Республиканцы и демократы договорились между собой о совместном управлении в Сенате Конгресса США и сохранении филибастера ("флибустьерства") - процедуры искусственного затягивания дебатов в верхней палате законодательного органа для обеспечения прав меньшинства. Об этом сообщил в понедельник вечером лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл на своей странице в Twitter.

"Сегодня двое сенаторов-демократов подтвердили, что не будут голосовать за отмену филибастера. Они согласились с президентом Джо Байденом и со мной, что ни одно большинство в Сенате не должно упразднять право будущих меньшинств обеих партий, - говорится в заявлении. - Законодательное "флибустьерство" является ключевой частью договоренности о разделе полномочий в Сенате [при равном количестве мест у республиканцев и демократов] от 2001 года. С этими гарантиями я жду с нетерпением продвижения вперед с помощью прецедента этой модели договоренности о разделении власти",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представители обеих партий теперь контролируют равное количество мест в Сенате - по 50. Однако, поскольку пост вице-президента сейчас занимает демократ Камала Харрис, у ее однопартийцев автоматически появляется преимущество. По законодательству, заместитель главы американской администрации является председателем Сената и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Сейчас для прекращения дебатов по какой-либо инициативе требуются голоса 60 сенаторов из 100. Демократы же ранее предлагали принятие решений простым большинством, что лишало бы меньшинство возможности использовать тактику филибастера. Отсутствие договоренности по разделению власти в верхней палате угрожало бы законодательной повестке Байдена, отмечает газета The Washington Post.

Рекорд в практике филибастера в США принадлежит сенатору от штата Южная Каролина Строму Термонду (1902-2003), который в 1957 году беспрерывно говорил с трибуны 24 часа 18 минут.