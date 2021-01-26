Посольство Армении во Франции обеспокоено нападением на армянскую церковь Марселя

Посольство Республики Армения во Франции выразило обеспокоенность в связи с турецко-азербайджанским нападением на армянскую церковь в Марселе.

Как передает «Арменпресс», посольство заявило, что необходимо исключить подобные посягательства.

“Нападение на культурный центр Армянской церкви Марселя вызывает серьезную обеспокоенность. Вновь подтверждаем, что любые действия, спровоцированные на почве национальной принадлежности и ненависти, такие как турецко-азербайджанские посягательства на армян и армянское культурное наследие, происходящие в последнее время во Франции, должны быть исключены”, - говорится в заявлении посольства.

Неизвестные лица 24 января в 18:40 стреляли в направлении марсельского Культурного центра “Святой Саак и Святой Месроп”. Культурный центр - координационный центр армянских организаций. Во время Арцахской войны он координировал отправку гуманитарной помощи, направляемой в Армению из Марселя и с юга Франции. До этого подобные случаи имели место в Берлине, Сан-Франциско, Париже и в Десине, где вандализму подверглись памятник Комитасу и Мемориал Геноцида армян. В этих действиях участвовала радикальная турецкая националистическая группировка “Серые волки”, которая во Франции была ликвидирована.