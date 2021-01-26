В Баку уточнили число жертв и пострадавших при взрыве в жилом здании

Один человек погиб после взрыва в жилом здании в пригороде Баку, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в МЧС республики.

Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом доме в Хырдалане, под завалами могут быть люди.

"Аварийно-спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме, расположенном по адресу: Абшеронский район, город Хырдалан, 27-й квартал. Спасатели МЧС спасли из-под завалов шестерых граждан, обнаружили тело одной женщины", - сообщили в МЧС,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ведомстве добавили, что в спасательной операции приняли участие 228 сотрудников Службы спасения особого риска МЧС, 19 единиц техники, четыре обученные собаки, 20 пожарных и три единицы противопожарной техники.

"Поисково-спасательная операция продолжается, дополнительная информация будет предоставлена", - сообщили в МЧС.