Время в Ереване: 11:07:36,   26 Январь

В Баку уточнили число жертв и пострадавших при взрыве в жилом здании

В Баку уточнили число жертв и пострадавших при взрыве в жилом здании

Один человек погиб после взрыва в жилом здании в пригороде Баку, шестеро спасены, сообщили РИА Новости в МЧС республики.

Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом доме в Хырдалане, под завалами могут быть люди.

"Аварийно-спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме, расположенном по адресу: Абшеронский район, город Хырдалан, 27-й квартал. Спасатели МЧС спасли из-под завалов шестерых граждан, обнаружили тело одной женщины", - сообщили в МЧС,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ведомстве добавили, что в спасательной операции приняли участие 228 сотрудников Службы спасения особого риска МЧС, 19 единиц техники, четыре обученные собаки, 20 пожарных и три единицы противопожарной техники.

"Поисково-спасательная операция продолжается, дополнительная информация будет предоставлена", - сообщили в МЧС.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации