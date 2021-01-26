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“Рома” и “Интер” могут обменяться футболистами

“Рома” и “Интер” могут обменяться футболистами

“Рома” и “Интер” могут обменяться футболистами.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “La Gazzetta dello Sport”. По данным издания,  “Ромы” может покинуть нападающий национальной сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, который, возможно, присоединится к “Интеру”. Из Милана в столичный клуб может перейти Кристиан Эриксен. Трансфер может состояться в формате аренды.

У Джеко были разногласия с главным тренером “Ромы” Пауло Фонсекой, что увеличивает вероятность того, что форвард может уйти.


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