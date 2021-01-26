Если пограничные вопросы будут решаться сегодняшними мерками, то возникнут споры и столкновения: ЗПЧ

Защитник прав человека Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором подчеркивает, что из архивных документов очевидно, что если пограничные вопросы будут решаться сегодняшними недопустимыми мерками, возникнут споры и конфликты. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека Армении.

“Чтобы разделить Армению и Арцах в 1923 г. по инициативе И. Сталина 1921 года искусственно была создана провинция Красный Курдистан. Эта провинция включила территории от Карвачара до иранской границы и от Мрава до Аракса. Более того, именно те территории, которые частично входили в границы Советской Армении, были присоединены к Азербайджану (этот вопрос требует отдельного рассмотрения).

Архивные документы, связанные с определением границ того периода, сегодня имеют принципиальное значение для защиты прав приграничных жителей Республики Армения.

Например, для разрешения пограничных споров между Красным Курдистаном и Зангезурским уездом Армении в октябре была сформирована комиссия (действовали разные комиссии).

В то время работы по демаркации границы с Азербайджаном шли с серьезными проблемами.

В частности, на приграничные армянские села Сюника с территории Курдистана различными бандформированиями совершались нападения и грабеж, постоянно происходили столкновения, кража крупного рогатого скота, подстрекаемые аресты и т. д.

Архивные материалы Центрального исполкома Арм. ССР за март 1924 года свидетельствуют именно об этих нарушениях границы, составленных на основании заявлений исполкома Зангезурской провинции.

В то время были серьезные споры по поводу разграничения пашни, пастбищ, лесов и даже горных вершин. В 1926 году была образована местная комиссия, в которую вошел Аксель Бакунц, который по профессии был землеустроителем, и уделял этим вопросам особое внимание. Из его отчетов видно, что больше всего пострадали жители сел Армении, их права не были приняты во внимание.

Сообщения А. Бакунца от 18 октября о том, чтобы при определении границ Зангезура следует учитывать связи между селами, проблемы людей и экономические связи (например, связь с Капаном; в то время около 50% сельчан работали на капанских медных рудниках и др.).

По вопросу о границах между Мегри и Зангеланом КГБ СССР в 1925 г. было особо отмечено значение зимних пастбищ на западе для армянских сельских жителей, которые в то время фактически использовались жителями сел Мегринского и Капанского районов. При этом особо отмечалось, что без этих пастбищ животноводство окрестных сел будет парализовано (такая же ситуация и сейчас).

Эти исторические факты показывают, что в настоящее время вопрос демаркации имеет основополагающее значение для прав приграничных жителей Тегской, Горисской, Капанской, Сюникской областей и других общин, как с точки зрения их права на жизнь и безопасность, так и с точки зрения социально-экономических прав. Они могут использоваться сельскими жителями не только для обеспечения своей повседневной жизни, но и с точки зрения экономических прав.

Архивные документы убедительно доказывают, что чем неопределеннее будут пограничные вопросы или будут решаться сегодняшними недопустимыми техническими методами, тем больше будут нарушаться права жителей сел, возникнут споры и конфликты. При этом следует учитывать, что сейчас в мирных населенных пунктах Армении, в непосредственной близости к местам проживания мирных жителей (буквально в нескольких метрах), находятся азербайджанские солдаты и вооруженные люди.

Мы должны учитывать все ошибки, сделанные в прошлом, извлечь из них необходимые уроки и не допускать нарушения прав народа Армении”.