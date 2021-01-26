В Матагисе и в Джракане обнаружены останки еще 4 военнослужащих

В результате поисковых работ в местах боевых действий обнаружены останки еще 4 военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“В направлении Матагиса азербайджанцы обнаружили и передали армянской стороне останки одного погибшего. Его личность удалось определить благодаря водительскому удостоверению в кармане. Это Ашот Левонович Хачатрян 1993 года рождения, из резервного запаса. В районе Джракана (Джабраил) обнаружены останки еще трех военнослужащих. Их личности будут установлены в ближайшее время. В общей сложности, по сей день, в результате поисковых работ обнаружены останки 1 287 погибших военнослужащих и гражданских лиц. Сегодня 2 отряда будут вести поиски в направлении Гадрута”, - сказал Тадевосян.