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В Матагисе и в Джракане обнаружены останки еще 4 военнослужащих

В Матагисе и в Джракане обнаружены останки еще 4 военнослужащих

В результате поисковых работ в местах боевых действий обнаружены останки еще 4 военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

“В направлении Матагиса азербайджанцы обнаружили и передали армянской стороне останки одного погибшего. Его личность удалось определить благодаря водительскому удостоверению в кармане. Это Ашот Левонович Хачатрян 1993 года рождения, из резервного запаса. В районе Джракана (Джабраил) обнаружены останки еще трех военнослужащих. Их личности будут установлены в ближайшее время. В общей сложности, по сей день, в результате поисковых работ  обнаружены останки 1 287 погибших военнослужащих и гражданских лиц. Сегодня 2 отряда будут вести поиски в направлении Гадрута”, - сказал Тадевосян.


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