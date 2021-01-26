В Нидерландах впервые начнут прививать от COVID-19 людей старше 90 лет

В Нидерландах во вторник впервые начнут прививать от коронавируса людей старше 90 лет, передает голландская вещательная корпорация NOS.

"Сегодня впервые сделают вакцину людям старше 90 лет, которые проживают самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первому человеку из этой возрастной категории сделают прививку в городе Апелдорн в провинции Гелдерланд,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Муниципальная служба здравоохранения (GGD) Нидерландов планирует вакцинировать порядка 45 тысяч человек возрастной категории от 90 и старше.

Вакцинация в Нидерландах началась 6 января. Первыми вакцину от коронавируса компании Pfizer и BioNTech, первая партия которой поступила в страну в конце декабря, получили работники домов престарелых и домов для инвалидов, а также сотрудники больниц и скорой помощи, которые непосредственно занимаются лечением больных с COVID-19.