Анаит Аванесян с Шомби Шарпом обсудила новые возможности сотрудничества

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян приняла делегацию во главе с постоянным координатором ООН в Армении Шомби Шарпом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Гости - руководитель Офиса постоянного координатора ООН в Армении, советник по финансам сотрудничества и развития Аревик Анапиосян и руководитель армянского офиса ВОЗ Егор Зайцев обсудили с министром вопросы сотрудничества со структурами ООН в области здравоохранения, а также дальнейшие действия.

“Мы благодарны за содействие, предоставляемое нам в борьбе с COVID-19, которое получает адресное применение. Мы высоко ценим совместные работы и новые возможности сотрудничества”, - сказала Анаит Аванесян.

Шомби Шарп коснулся также войны и решения проблем, возникших вследствие нее, он также отметил важность работ, направленных на внедрение всеобщего медицинского страхования в Армении, учитывая, что оно может обеспечивать все - от стимуляции здоровья до профилактики, лечения, реабилитации и паллиативной помощи.

Продолжая мысль Шомби Шарпа, Анаит Аванесян подчеркнула необходимость улучшения реабилитационного лечения солдат и гражданских лиц, выразив надежду, что совместными усилиями вопрос будет решен.

Стороны обсудили также и вопросы выбора вакцин от COVID-19.

Подводя итоги встречи, участники констатировали, что в борьбе с COVID-19 в сфере здравоохранения было проведено множество реформ, и программы, начатые ранее нужно довести до конца.