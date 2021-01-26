Трамп открыл во Флориде офис, который займется его делами в качестве экс-президента США

Дональд Трамп открыл в американском штате Флорида офис, который будет заниматься его деятельностью в качестве бывшего президента США. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление штаба республиканца.

Согласно распространенным данным, офис бывшего президента возьмет на себя функцию сортировки корреспонденции, поступающей на имя Трампа, а также займется организацией его публичных выступлений и составлением заявлений. Кроме того, указывается в документе, организация со штаб-квартирой в округе Палм-бич (штат Флорида) будет "в интересах Соединенных Штатов продвигать повестку администрации Трампа" посредством пропаганды и общественного активизма,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

24 января советник предвыборного штаба экс-президента Джейсон Миллер заявил телекомпании CNN, что Трамп отказался от планов создания новой политической партии. По его словам, бывший американский лидер преследует цель "вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей [Конгресса США] в 2022 году". По итогам всеобщих выборов, прошедших в ноябре 2020 года, Демократическая партия США получила большинство в обеих палатах Конгресса.

Газета The Wall Street Journal и ряд других СМИ ранее сообщали, что Трамп в последние дни якобы обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии. Предположительно, он хотел назвать данное объединение Патриотической партией. В то же время CNN подчеркивает, что советники Трампа не рассматривали всерьез его планы по созданию третьей политической силы. Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джозефа Байдена.