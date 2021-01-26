Представители ГНКО, подведомственных Министерству окружающей среды, подвели итоги 2020 года

Состоялась встреча министра окружающей среды Романоса Петросяна с руководителями подведомственных министерству ГНКО. Они подвели итоги 2020 года, представили в сводных отчетах достижения года, проделанную работу, проблемы инвентаризации, рассказали о приоритетных направлениях, установленных на 2021 год. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве окружающей среды Армении.

Во встрече приняли участие заместители министра окружающей среды А. Мазманян, Т. Симонян, генеральный секретарь министерства Г. Гулян, директор ГНКО “Центр гидровоздушного литологического мониторинга” Л. Азизян, заместитель директора ГНКО “Севани ап” А. Хлоян, заместитель директора ГНКО “Дилижан” А ․Погосян, директор ГНКО “Хосровский лес” В. Джилавян, директор ГНКО “Заповедно-парковый комплекс” П. Погосян, заместитель директора ГНКО “Центр оценки воздействия на окружающую среду” Горгян, директор ГНКО “Музей природы Армении” Г. Казарян, директор ГНКО “Национальный парк озеро Арпи” М. Мурадян, директор ГНКО “Зангезурский биосферный заповедник” Мкртчян, директор ОО “Центр экологических программ” М. Хачатрян, директор ЗАО “Звартноц” Т. Айрапетян.

Перед слушанием отчетов министр Романос Петросян выступил с приветственной речью и сказал своим коллегам, что встречи такого масштаба должны стать традицией, чтобы сделать управление более эффективным и установить новые ориентиры этой области.

“Обмен информацией на уровне руководителей разных ГНКО этой сфере, знакомство с проблемами других, получение информации о приоритетах общей сферы может послужить неформальной консультационной площадкой, которая поставит работу на более институциональную основу”.

Руководители ГНКО представили проделанную за год работу, результаты, отраженные в цифровых данных и предстоящие программы.

Министр оценил такой формат встречи как эффективный, поблагодарил коллег за проделанную работу и выразил надежду, что текущие этапы намеченных сегодня программ будут обсуждены на следующем заседании.