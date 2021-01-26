В Арцахе, в числе других школ, вновь открылись и некоторые школы Шушинского района

Практически во всех населенных пунктах Арцаха уже работают общеобразовательные школы. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Микаел Амбарцумян.

“В результате войны мы потеряли 107 школ с 1 764 учителями и 8 155 учениками. Сейчас в поселках на территории Арцаха действуют 110 школ. В школах Аскеранского, Мартунинского, Мартакертского и Степанакертского районов обучается около 1 700 учеников. Из-за нахождения на границе не работают только школы общин Мартуни Тагавард, Калер и села Шнек Аскеранского района, в частности, школа Шнека находится примерно в 120 метрах от границы. Из подконтрольных Арцаху населенных пунктов в Шушинском районе действуют школы в Хин Шене и Ехцахохе, а школа в Мец Шен до сих пор закрыта из-за нехватки учеников. Сейчас в Лисагоре всего 2 ученика, по словам директора школы, в ближайшее время количество учеников увеличится, школа начнет работать и здесь. В Кашатагском районе работает только школа Ахавно, которую временно посещают и ученики из Неркин Суса. Насколько мне известно, в Бердзоре тоже есть школьники. Они будут ездить в школу Ахавно на машинах, пока не решится вопрос о статусе Бердзора”, - сказал замминистра образования.