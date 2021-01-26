В Грузии больше случаев смертей от COVID-19, чем в Армении

Случаи заражения COVID-19 в Грузии растут, а количество смертей, с 23 января 2021 года превышает смертельные случаи в Армении. По состоянию на 23 января в Армении зарегистрировано 3 034 летальных исходов, в Грузии - 3 038.

Как передает «Арменпресс», по положению на 25 января в Армении зарегистрировано 166 094 случая COVID-19 с 3 047 летальными исходами. По состоянию на тот же день в соседней Грузии зарегистрировано 256 846 случаев заражения COVID-19 и 3 071 летальных исходов.

Директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Грузии Амиран Гамкгрелидзе в интервью “PalitraNews” заявил, что стране еще год придется жить по таким правилам, еще год придется отказываться от свадеб, больших сборов и мероприятий.

По словам Гамкгрелидзе, если в этом году вакцинировать 60 - 70% населения, возможно будет постепенно вернуться к обычной жизни.

“Мой прогноз возвращения к нормальной жизни основан на нескольких факторах. Во-первых, я думаю, что инфекция завершит свой биологический цикл примерно через год. Она, вероятнее всего, станет сезонной инфекцией, такой как грипп. Возможно, нам понадобится сезонная вакцина. Если в этом году вакцинировать от COVID-19 60 - 70% населения, возможно будет постепенно вернуться к обычной жизни”, - сказал Гамкгрелидзе.

Новоназначенный министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян после заседания правительства 21 января, отвечая на вопросы журналистов, оценила эпидемическую ситуацию в Армении как вполне управляемую.

Лидером по количеству подтвержденных случаев COVID-19 в регионе является Турция с 2 миллионами 429 605 случаев. На втором месте Иран - 1 миллион 372 977 подтвержденных случаев. На третьем месте Грузия, где заразились 253 816 человек. Далее идет Азербайджан с 228975 подтвержденными случаями COVID-19. В Армении подтверждено 166094 случаев COVID-19.