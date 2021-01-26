Призрак войны вечно будет сопровождать Азербайджан

При непосредственной помощи турецких, израильских, пакистанских, сирийских и ливийских наемников Азербайджану удалось получить преимущество в войне, навязанной Арцаху. Таким образом, Ильхаму Алиеву удалось реализовать националистические амбиции террористического государства под названием Азербайджан. По словам Поля Тавиньо, обозревателя французской газеты “Le Monde”, Алиев в то же время уничтожил все усилия по созданию положительного имиджа в глазах Европы.

Преодолевая страхи перед бывшей Советской Россией, Турция впервые предложила Азербайджану военную помощь, что позволило ей получить преимущество в воздухе. А использование на суше сирийских террористов, нанятых Анкарой для прорыва фронта арцахских войск, сослужило Баку плохую службу.

Падение цен на нефть с 2014 года подорвало покупательную способность Азербайджана, экономика которого сильно зависит от углеводородов. В 2020 году, по данным Международного энергетического агентства, на нефть приходилось 90 процентов экспорта страны и треть ВВП Азербайджана. Борьба с COVID-19, жесткие ограничения, введенные в марте, нанесли тяжелый удар по нищим слоям, усугубив социальное неравенство. Баку, претендующий на звание “Кавказского Дубая” с его небоскребами и обилием внедорожников на дорогах, скрывает бесчисленные лачуги. В этой ситуации Ильхаму Алиеву удалось избежать социальных потрясений лишь с помощью войны и направить накопившуюся ненависть и агрессию внутри своей страны на армян Арцаха, единственная вина которых состоит в том, что они хотят жить свободно и мирно на своей земле, унаследованной от предков.

Многие в Азербайджане с восхищением говорят об Алиеве, и даже можно сказать, что сейчас в этой стране настали времена культа личности. Ильхам Алиев избирался президентом трижды - в 2008, 2013 и 2018 годах, получая более 85% голосов. По данным Организации Европейской безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), эти выборы были отмечены многочисленными нарушениями. Следующие выборы назначены на 2025 год. Парламент подчиняется приказам президента, избавляясь от всех оппозиционеров, институты власти выполняют декоративную функцию. Следствием этого захвата власти является неиссякаемое давление на инакомыслие.

Корреспондент “Le Monde” основывал свой анализ на мнениях азербайджанских экспертов. В частности, 44-летняя Хадиджа Исмайлова - одна из вышеупомянутых инакомыслящих. Говоря о том, что Алиев войной укрепил свою власть в стране, журналистка заявила: “Это была не его война, а сотен тысяч жертв этой войны. У граждан теперь больше власти. Перед войной у нас быио две проблемы: противостояние и диктатор. Он больше не сможет манипулировать общественностью так же легко, как раньше, обвиняя критикующих власти и врагов Армении.

Однако Алиев уже осознал, что отпразднованная победа уже оборачивается поражением, поэтому он продолжает свою риторику, чтобы азербайджанцы внезапно не забыли бы армянского врага. Посетив Шуши, он партию “Национальный фронт Азербайджана” назвал предателем, унизившим свой народ на глазах у всего мира. “Национальный фронт” и антиправительственные элементы сдали Шуши врагу, бежали и скрывались.

Анар Мамедли, один из ведущих азербайджанских правозащитников, считает, что это обычная тактика Алиева. Он доказывает, что эпоха упомянутой партии была катастрофой для народа, оправдывает продолжение своей власти путем сравнения с прошлым.

Похоже, что главнокомандующий не готов отказаться от риторики сеяния ненависти к армянам, что противоречит его собственному заявлению о том, что “карабахская проблема решена”. “Алиев признал свою ответственность за пропаганду войны и ненависти и даже хвалит себя”, - сказала Хамида Гиясбейли, азербайджанский эксперт по конфликтам на Кавказе из Университета Инсбрука в Австрии. Как известно, Алиев заявил: “Я возглавляю Азербайджан уже 17 лет. Поколение, выросшее в этот период, освободило Карабах. Их патриотическое воспитание и ненависть к врагу привели нас к победе”.

То, что сейчас в зоне конфликта размещены российские миротворцы, конечно, беспокоит азербайджанцев, и это еще одна серьезная проблема для Алиева. Оппозиция, помимо социальных вопросов, поднимает и этот вопрос. Возможно, планируемые Азербайджаном и Турцией учения, которые пройдут с 1 по 12 февраля в Карсе, рядом с российской военной базой в Гюмри, также направлены на ослабление настроений внутри страны. Видимо, единственное спасение Алиева в том, что призрак войны будет вечно сопровождать Азербайджан и его народ.

Переселение на оккупированные территории азербайджанцам обойдется очень дорого, что не соответствует их экономическому потенциалу. Понятно, что Азербайджану нефтедоллары нужны как никогда, а его запасы углеводородов, по прогнозам, резко сократятся к 2030 году.

По мнению экспертов, если Азербайджан хочет избежать белорусского сценария, добровольно или насильственно присоединившись к российской экономике или обрекая себя на самоизоляцию, он должен выйти на Запад. В результате режим должен пойти на уступки, чтобы сохранить западную ориентацию и уравновесить российскую дипломатию. И как на это отреагирут Россия?

Арцахская война создала негативный имидж Алиева за пределами Азербайджана. Многолетние попытки соблазнить Европу, в том числе и инвестированием в строительство церквей, были сорваны войной. Азербайджан, который уже заклеймен как агрессор и получил поддержку неуправляемого Эрдогана с помощью сирийских наемников, проиграл в информационной войне.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН