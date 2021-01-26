Газета “Айастани Анрапетутюн”: Новые льготы героям Арцахской войны

“Государство и по законам и в рамках нормативно-правового поля имеет обязательства перед своими гражданами, погибшими или получившими инвалидность при защите своей страны, что закреплено и в моральной системе ценностей. После окончания войны на уровне нескольких законодательных и исполнительных решений правительство внесло изменения, которыми внедрило механизмы предоставления социального содействия и льгот.

При их практическом применении выяснилось, что есть законодательные пробелы, из-за которых те, кто внес неоценимый вклад в дело защиты Родины, и их родные вынуждены платить государственные пошлины. Для решения этой проблемы Минюст разработал и ввел в обращение проект закона О внесении дополнения в Закон “О принудительном исполнении судебных актов”.

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