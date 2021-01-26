Газета “Айастани Анрапетутюн”: Риски и возможности

“Что можно ожидать Армении от процесса формирования энергетических рынков ЕАЭС? Какие могут быть риски и возможности, особенно когда речь идет об общем рынке природного газа. Газета “Айастани Анрапетутюн” обратилось за разъяснениями к руководителю Института энергетической безопасности, эксперту по энергетической безопасности, доктору политических наук Ваге Давтяну.

По его словам, являясь членом ЕАЭС, мы неизбежно должны участвовать в процессе формирования общих энергетических рынков Союза. Последние состоят из трех основных компонентов: общих рынков природного газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов, которые должны оформиться в 2025 году, для которых государства-члены уже приступили к приведению своей законодательной базы в соответствие с транснациональными требованиями Союза. Возможно, наиболее важным выражением этого соответствия является либерализация национальных рынков электроэнергии, которая началась и в Армении, хотя и со многими проблемами.

Что касается общего рынка природного газа, для Армении он содержит как риски, так и возможности. В частности, программа предусматривает, что рынок будет работать по спотовой модели поставок, будет запущена газовая биржа, где покупка и продажа природного газа будет осуществляться в соответствии с текущей рыночной ситуацией”, - сказал Ваге Давтян. И добавил, что это, безусловно, существенно деполитизирует рынок природного газа. Но нужно учитывать одну важную вещь …”.

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