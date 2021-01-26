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Газета “Айастани Анрапетутюн”: В регионе не ослабевает напряженность вокруг Армении

Газета “Айастани Анрапетутюн”: В регионе не ослабевает напряженность вокруг Армении

“Арцахская война не привела к существенной разрядке в регионе, изо дня в день все более увеличивается военный фактор. За последние годы Турция в десять раз увеличила свой военный бюджет, доведя его с 5 млрд до 50 млрд долларов, однако падение турецкой лиры на фоне Арцахской войны заставляет ее сделать некоторые пересмотры этого вопроса.  Эта страна уже сталкивается с существенными трудностями в реализации своих стремлений к военному присутствию в различных странах. Брожения с демонстрацией военной силы в регионе продолжаются, что создает предметную напряженность и для других стран региона - России и Ирана. Создавшаяся ситуация обязывает Армению увеличить объемы работ по усилению своих военных возможностей и установлению дипломатических процессов на благоприятные для нас рельсы”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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