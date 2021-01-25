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Зограбян призвала Совет Европы сделать все возможное для возвращения пленных армян

Зограбян призвала Совет Европы сделать все возможное для возвращения пленных армян

Член фракции «Процветающая Армения» Национального Собрания Армении, член армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Наира Зограбян в своем выступлении в ПАСЕ коснулась вопроса удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, подчеркнув, что армянские военнослужащие должны быть немедленно освобождены, возвращены в Армению, и это должно быть сделано без каких-либо предварительных условий.

Как сообщает Арменпресс, в своем выступлении Наира Зограбян отметила:

«Уважаемые коллеги,

Сегодня я не буду говорить о поражении армянской стороны в последней арцахской войне. Мы обсудим это в нашей стране, и приговоры всех виновных будут вынесены в нашей стране. Сегодня я расскажу о гуманитарном кризисе, который возник в результате беспрецедентной войны, спровоцированной Азербайджаном.

При непосредственном участии имеющей одну из крупнейших армий НАТО Турции, а также при участии международных террористических групп Азербайджан 27 сентября начал войну, которая была беспрецедентной с точки зрения применения оружия, запрещенного всеми международными конвенциями, с явным нацеливанием на гражданские поселения, инфраструктуру и культурные объекты, война была нечеловеческой и с точки зрения жестокости по отношению к военнопленным.

Я могу прямо сейчас показать вам кадры из азербайджанских СМИ о пытках и унижении наших пленных солдат, но я не буду так жестока к вам и пощажу вас. Однако у меня вопрос к вам, уважаемые коллеги, пытался ли кто-нибудь из вас представить себя вместо родителя солдата, чей сын был обезглавлен турецко-азербайджанскими террористами, которые потом отправили родственникам фотографию их обезглавленного сына?

В результате развязанной Азербайджаном войны десятки тысяч арцахских армян были вынуждены покинуть свои дома, и что это, как не гуманитарная катастрофа? То, что дуэт Алиев-Эрдоган сделал в этой войне, является явным военным преступлением по всем международным правовым нормам и должно быть признано таковым. 31 декабря президент Азербайджана, говоря об армянских военнослужащих, содержащихся в плену в его стране, заявил, что они не военнопленные, а террористы.

Подобные безумные заявления грубо нарушают послевоенный гуманитарный процесс, международные требования прав человека.

Пленные армянские военнослужащие должны быть немедленно освобождены, возвращены в Армению, и это должно быть сделано без каких-либо предварительных условий. Как во время боевых действий, так и после их прекращения Азербайджан последовательно нарушает международные требования в области прав человека и гуманитарные соглашения. Возвращение пленных затягивается, их реальное количество не разглашается, пытки и бесчеловечное обращение с пленными продолжаются, об этом свидетельствует целенаправленная публикация видеороликов.

Я прошу Совет Европы использовать свой мандат и сделать все возможное, чтобы вернуть армянских военнопленных на родину. Представьте на секунду себя вместо матери, которая в эти месяцы проходит через ад, ища и ожидая своего сына. Это моя единственная просьба к вам сегодня. Если мы говорим о гуманитарных последствиях этой войны, помогите нам вернуть наших солдат. Обращаюсь к вам от имени тысяч армянских матерей. Каждый день азербайджанского плена снижает шансы армянского солдата выжить, потому что мы имеем дело с государством палачей и убийц».


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