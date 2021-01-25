Зограбян призвала Совет Европы сделать все возможное для возвращения пленных армян

Член фракции «Процветающая Армения» Национального Собрания Армении, член армянской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Наира Зограбян в своем выступлении в ПАСЕ коснулась вопроса удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, подчеркнув, что армянские военнослужащие должны быть немедленно освобождены, возвращены в Армению, и это должно быть сделано без каких-либо предварительных условий.

Как сообщает Арменпресс, в своем выступлении Наира Зограбян отметила:

«Уважаемые коллеги,

Сегодня я не буду говорить о поражении армянской стороны в последней арцахской войне. Мы обсудим это в нашей стране, и приговоры всех виновных будут вынесены в нашей стране. Сегодня я расскажу о гуманитарном кризисе, который возник в результате беспрецедентной войны, спровоцированной Азербайджаном.

При непосредственном участии имеющей одну из крупнейших армий НАТО Турции, а также при участии международных террористических групп Азербайджан 27 сентября начал войну, которая была беспрецедентной с точки зрения применения оружия, запрещенного всеми международными конвенциями, с явным нацеливанием на гражданские поселения, инфраструктуру и культурные объекты, война была нечеловеческой и с точки зрения жестокости по отношению к военнопленным.

Я могу прямо сейчас показать вам кадры из азербайджанских СМИ о пытках и унижении наших пленных солдат, но я не буду так жестока к вам и пощажу вас. Однако у меня вопрос к вам, уважаемые коллеги, пытался ли кто-нибудь из вас представить себя вместо родителя солдата, чей сын был обезглавлен турецко-азербайджанскими террористами, которые потом отправили родственникам фотографию их обезглавленного сына?

В результате развязанной Азербайджаном войны десятки тысяч арцахских армян были вынуждены покинуть свои дома, и что это, как не гуманитарная катастрофа? То, что дуэт Алиев-Эрдоган сделал в этой войне, является явным военным преступлением по всем международным правовым нормам и должно быть признано таковым. 31 декабря президент Азербайджана, говоря об армянских военнослужащих, содержащихся в плену в его стране, заявил, что они не военнопленные, а террористы.

Подобные безумные заявления грубо нарушают послевоенный гуманитарный процесс, международные требования прав человека.

Пленные армянские военнослужащие должны быть немедленно освобождены, возвращены в Армению, и это должно быть сделано без каких-либо предварительных условий. Как во время боевых действий, так и после их прекращения Азербайджан последовательно нарушает международные требования в области прав человека и гуманитарные соглашения. Возвращение пленных затягивается, их реальное количество не разглашается, пытки и бесчеловечное обращение с пленными продолжаются, об этом свидетельствует целенаправленная публикация видеороликов.

Я прошу Совет Европы использовать свой мандат и сделать все возможное, чтобы вернуть армянских военнопленных на родину. Представьте на секунду себя вместо матери, которая в эти месяцы проходит через ад, ища и ожидая своего сына. Это моя единственная просьба к вам сегодня. Если мы говорим о гуманитарных последствиях этой войны, помогите нам вернуть наших солдат. Обращаюсь к вам от имени тысяч армянских матерей. Каждый день азербайджанского плена снижает шансы армянского солдата выжить, потому что мы имеем дело с государством палачей и убийц».