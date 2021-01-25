System of a Down организует онлайн-сбор средств для раненых в Арцахской войне военнослужащих

Всемирно известная рок-группа System of a Down организует 30 января онлайн-сбор средств в поддержку военнослужащих, раненых в Арцахской войне. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальную страницу группы в Instagram.

«Даже после объявления о прекращении огня, подписанного 10 ноября 2020 года, герои, раненные в ходе конфликта, по-прежнему остро нуждаются в протезировании, улучшенном лечении и медицинской помощи. Мы организуем мероприятие по сбору средств в прямом эфире, чтобы собрать деньги на реабилитацию сотен солдат, потерявших конечности, и на предоставление им протезов», - говорится в заявлении.

Онлайн-сбор средств состоится 30 января на YouTube-канале группы. Сразу после онлайн-мероприятия состоится официальная премьера клипа на песню «Genocidal Humanoidz».