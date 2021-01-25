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Президент Арцаха поздравил героя Арцаха Карена Джалавяна с 50-летием

Президент Арцаха поздравил героя Арцаха Карена Джалавяна с 50-летием

Президент Арцаха Араик Арутюнян поздравил полковника Армии обороны, командира воинской части «Егникнер», героя Арцаха Карена Джалавяна с 50-летием. Как передает Арменпресс, об этом сообщил президент Республики на Арцах своей странице в Facebook.

«Дорогой командир!

Мое уважение и почтение Вашей непоколебимой преданности и бескорыстному служению Родине. Я убежден, что поколения усвоят уроки достоинства и отваги Вашего героического типа и примера армянина, заново материализуя нашу коллективную волю и желание достигать побед», - отметил Араик Арутюнян. 


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