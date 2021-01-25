Moderna заявила об эффективности ее COVID-вакцины против новых штаммов

Вакцина от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna сохраняет эффективность против новых штаммов вируса, обнаруженных в Великобритании и ЮАР. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Moderna в понедельник.

"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna выработались антитела ко всем ключевым возникающим вариантам (вируса - ИФ), в том числе к антителам B.1.1.7 и B.1.351, впервые выявленным в Великобритании и ЮАР соответственно", - говорится в документе.

Предполагается, что введение двух доз вакцины в объеме 100 микрограмм защищает от всех выявленных к настоящему времени штаммов COVID-19, отметили в компании.

При этом в Moderna объявили о "клинической стратегии, направленной на проактивное реагирование на пандемию", в рамках которой, в частности, компания "протестирует дополнительную дозу своей вакцины от COVID-19 с целью изучения ее способности в дальнейшем увеличивать нейтрализующие титры против возникающих штаммов".

Кроме того, Moderna также работает над еще одним видом вакцины против штамма, обнаруженного в ЮАР. Согласно ожиданиям компании, такая версия вакцины "сможет в дальнейшем усилить нейтрализующие титры в комбинации со всеми лидирующими потенциальными вакцинами".

В середине декабря минувшего года британские власти сообщили о новом штамме коронавируса, который обнаружили на юго-востоке Англии еще в сентябре. Он на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19. Также в конце прошлого года ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса COVID-19 в ЮАР.

На данный момент использование вакцины компании Moderna разрешено в ЕС и США, а также в ряде стран Европы, не входящих в ЕС, в частности, в Великобритании и Швейцарии. Вакцину также одобрили в Канаде и Израиле.

Ранее сообщалось, что масштабное клиническое исследование показало эффективность вакцины Moderna в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией людей от 18 лет, в испытаниях вакцины приняли участие около 30 тыс. человек. В ходе испытаний препарат продемонстрировал эффективность 94,1%.