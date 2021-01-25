Делегация ВС РФ участвует в штабных переговорах по армяно-российскому военному сотрудничеству

В Армению 25 января прибыла делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковником Сергеем Истраковым для участия в штабных переговорах по всем направлениям армяно-российского двустороннего военного сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в тот же день главу делегации принял министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Сергей Истраков встретился также с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-полковником Оником Гаспаряном.

В ходе встреч были обозначены объем и направления предстоящих работ.