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Делегация ВС РФ участвует в штабных переговорах по армяно-российскому военному сотрудничеству

Делегация ВС РФ участвует в штабных переговорах по армяно-российскому военному сотрудничеству

В Армению 25 января прибыла делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковником Сергеем Истраковым для участия в штабных переговорах по всем направлениям армяно-российского двустороннего военного сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в тот же день главу делегации принял министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Сергей Истраков встретился также с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-полковником Оником Гаспаряном.

В ходе встреч были обозначены объем и направления предстоящих работ.


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