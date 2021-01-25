Глава МИД Армении и гендиректор ЮНЕСКО обсудили сохранения армянского наследия в Арцахе

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 25 января провел телефонный разговора с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники еще раз затронули вопросы сохранения армянского исторического и религиозного наследия в зоне нагорно-карабахского конфликта и в этом контексте перспективы сотрудничества с ЮНЕСКО. Министр Айвазян отметил, что армянские культурно-исторические памятники являются неотъемлемой частью богатого наследия региона, ожидая активного участия ЮНЕСКО в их охране.

Министр Айвазян подчеркнул необходимость принятия мер по сохранению армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, что особенно подчеркивается на фоне шагов, предпринятых для преднамеренного уничтожения армянского наследия и искажения их самобытности.

Приветствуя решение направить миссию ЮНЕСКО по сбору фактов, министр иностранных дел Армении подчеркнул универсальную важность армянского культурного наследия Арцаха, посчитав неприемлемой политизацию вопроса об их защите и практику азербайджанской стороны по созданию искусственных препятствий в этом процессе.