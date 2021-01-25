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iPhone 12 способны создавать электромагнитные помехи для кардиостимуляторов

iPhone 12 способны создавать электромагнитные помехи для кардиостимуляторов

Смартфоны iPhone 12 способны создавать электромагнитные помехи для кардиостимуляторов и других медицинских устройств. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, о проблеме сообщается в официальном документе на сайте компании Apple.

Дело в новой системе аксессуаров MagSafe, которая содержит магниты. В совместимым же зарядных устройствах добавляются и радиомодуль. Ряд медицинских приборов могут реагировать на магниты при тесном контакте, что вызывает сбой в работе оборудования.

В Apple рекомендуют держать любой iPhone 12 и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии (15-30 сантиметров). Кроме того, в Купертино советуют дополнительно проконсультироваться со своим лечащим врачом и производителем медицинского устройства.


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