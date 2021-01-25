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Первый президент Армении обсудил с послом РФ вопрос о возвращении пленных

Первый президент Армении обсудил с послом РФ вопрос о возвращении пленных

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян принял у себя дома Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян.

«В ходе беседы, продолжавшейся около полутора часов, был затронут ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в контексте армяно-российских отношений, в том числе срочная необходимость возвращения военнопленных, находящихся в Азербайджане, что внесет большой вклад в улучшение общественного настроения как в Арцахе, так и в Армении, в прояснение дальнейших шагов по нормализации региональной ситуации», - написал Мусинян.


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