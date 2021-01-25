Ряд работников ЗАО «Газпром Армения» и ООО «Трансгаз» удостоены благодарности Председателя Правления-Генерального директора ЗАО «Газпром Армения» за оперативное выполнение на должном уровне ремонтно-восстановительных работ на магистральном газопроводе «Красный Мост-Севкар-Берд» Ду 1020 мм.

Как сообщили Арменпресс в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации ЗАО «Газпром Армения», в целях недопущения развития негативной ситуации, связанной с закупоркой на транзитном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье», а также предотвращения в зимний период возможного форс-мажора в газотранспортной системе Армении и обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей, в сжатые сроки и в сложных условиях были проведены необходимые подготовительные работы. Предполагаемое место закупорки было определено с максимальной точностью. Для оперативного решения проблемы был выбран наиболее оптимальный вариант: после очистки газопровода от скопившегося строительного мусора на повреждённый участок магистрального газопровода «Красный Мост-Севкар-Берд» врезана 2,5 — метровая катушка.

В подготовительных и ремонтно-восстановительных работах были задействованы более 30 работников ЗАО «Газпром Армения» и ООО «Трансгаз», в том числе сварщики, слесари, технические специалисты, вспомогательный персонал. Контроль и координация работ велись в оперативном режиме соответствующими подразделениями ЗАО «Газпром Армения» и ООО «Трансгаз».

Благодаря высокому профессионализму и слаженным действиям работы были завершены с опережением графика, в результате чего была восстановлена подача природного газа в Армению в необходимом объеме.

Благодарственные письма работникам ЗАО «Газпром Армения» и ООО «Трансгаз» вручил заместитель Генерального директора, Главный инженер ЗАО «Газпром Армения» Ашот Акопян.

Поздравляя награжденных, А.Акопян подчеркнул, что ремонтно-восстановительные работы выполнены оперативно и на высоком уровне, предшествовавшие им масштабные подготовительные мероприятия были организованы в сжатые сроки, а специалисты, которые в сложных условиях выполнили эту работу, достойны высокой профессиональной оценки.