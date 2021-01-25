В Грузии неизвестные забросали камнями армянские грузовики: возбуждено уголовное дело

В ночь на 25 января после полуночи близ населенного пункта Квемо Поничала в Грузии неизвестные забросали камнями армянские грузовики, были повреждены лобовые и боковые стекла некоторых грузовиков, а нападавшие сбежали. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Грузии.

Посольство сообщает, что после этого грузовики в сопровождении патрульной службы доехали до грузино-армянской границы и пересекли ее

По факту в МВД Грузии возбуждено уголовное дело.

Отмечается также, что посольство Армении в Грузии находится на постоянной связи с надлежащими органами Грузии и одновременно ведет активную работу для того, чтобы виновные понесли ответственность в рамках закона и повторение подобных инцидентов было исключено.

По данным СМИ, на армянские грузовики напали азербайджанцы.