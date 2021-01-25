Время в Ереване: 11:07:36,   25 Январь

В Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил

В Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил

В Вооруженных Силах Беларуси под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Как передает Арменпресс, об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Основная цель - проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях.

"Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", - отметили в Минобороны.

Завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации