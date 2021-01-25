К программам занятости могут обращаться и жители Бердзора, Ахавно и Неркин Суса

Жители общин Бердзор, Ахавно и Неркин Сус, эвакуированные из Кашатагского района Арцаха, также могут воспользоваться программой правительства Республики Армения по обеспечению занятости безработных арцахцев. Об этом «Арменпресс» сообщил координатор оперативного штаба правительства Арцаха в Армении Микаел Вирабян.

“Хотя упомянутые населенные пункты не находятся под контролем Азербайджана, достигнута договоренность с Министерством труда и социальных дел Республики Армения о приеме заявлений и от жителей Бердзора, Ахавно и Неркин Суса, за исключением тех, кто работает в Арцахе и получает заработную плату. Их нужно предъявлять лично”, - сказал Вирабян.

В беседе с корреспондентом Арменпресс жительница Бердзора Мариам Теванян рассказала, что она пыталась подать онлайн-заявку на участие в программе “Содействие для приобретения опыта работы”, но получила отказ. Чтобы воспользоваться программой содействия для приобретения опыта работы, я заполнила онлайн-заявку, которая онлайн была отклонена. В качестве объяснения упоминалось, что Бердзор не включен в список населенных пунктов, находящихся под контролем Азербайджана”, - сказала жительница Бердзора.

Пресс-секретарь Министерста труда и социальных вопросов Зара Манучарян в ответ на запрос Арменпресс сказала, что в связи с недавним изменением список бенефициаров был расширен. Этими программами по обеспечению занятости безработных арцахцев в прошлом могли использовать только арцахцы, перемещенные из населенных пунктов, находящихся под контролем Азербайджана. От нового изменения выиграют те, чьи дома находятся под контролем Арцаха, но они были повреждены во время войны и непригодны для проживания”, - сказала Манучарян.

Решением правительства Республики Армения бенефициар может быть включен в программу “Содействие в приобретении опыта работы” один раз сроком на 3 месяца. В рамках мероприятия ежемесячно будет выплачиваться заработная плата в размере 100 000 драмов, а работодателю будет возвращен подоходный налог в размере обязательных платежей.