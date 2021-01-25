Французское агентство развития окажет финансовое содействие сфере здравоохранения Армении

Министр здравоохранения Анаит Аванесян встретилась с послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом и директором офиса Французского агентства развития Южного Кавказа Рафаэлем Жозаном, чтобы обсудить возможные направления оказания финансового содействия. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Рафаэль Жозан пояснил, что ФАР инвестирует в 5 приоритетных сферах развивающихся стран, и в рамках этой инвестиционной программы важным направлением является именно здравоохранение.

Учитывая предложения агентства, Анаит Аванесян представила нужды Министерства здравоохранения и те направления, для развития которых необходимо оказание финансового содействия. В частности, министр подчеркнула необходимость начала восстановительных работ в Национальных центрах инфекционных заболеваний и охраны психического здоровья МЗ Армении, реализации программ, направленных на снижение материнской смертности, модернизации службы крови, улучшения услуг реабилитационной медицинской помощи и ряда других вопросов. Анаит Аванесян подчеркнула, что в 2019 году для развития сферы здравоохранения было задействовано множество программ, однако в условиях эпидемии некоторые остались незавершенными.

“Мы благодарны правительству Франции за постоянное содействие, и я рада, что в ближайшее время мы сможем сделать все возможное для активизации рабочих процессов по ряду направлений, улучшения системы здравоохранения, поскольку мы имеем дело с очень важной и уязвимой сферой”, - сказала Анаит Аванесян.

Джонатан Лакот выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами по указанным направлениям будет эффективным, и работы по улучшению сферы здравоохранения будут носить продолжительный характер.