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Варианты социального содействия переселенцам из Арцаха: информационный справочник Омбудсмена

Варианты социального содействия переселенцам из Арцаха: информационный справочник Омбудсмена

Защитник прав человека Армении Арман Татоян при поддержке Фонда Конрада Аденауэра опубликовал информационный справочник для людей, перемещенных из Арцаха в результате войны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В путеводителе подробно представлены программы социального содействия, оказываемого со стороны государства, условия пользования программами, формы и сроки заполнения заявлений.

В справочнике представлены также и полномочия Защитника прав человека и варианты обращения за содействием.

Подробности в справочнике.


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