Варианты социального содействия переселенцам из Арцаха: информационный справочник Омбудсмена
16:14, 25 Январь, 2021
Защитник прав человека Армении Арман Татоян при поддержке Фонда Конрада Аденауэра опубликовал информационный справочник для людей, перемещенных из Арцаха в результате войны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.
В путеводителе подробно представлены программы социального содействия, оказываемого со стороны государства, условия пользования программами, формы и сроки заполнения заявлений.
В справочнике представлены также и полномочия Защитника прав человека и варианты обращения за содействием.
Подробности в справочнике.
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