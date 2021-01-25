Марукян в ПАСЕ развернул плакат “Свободу армянским военнопленным, содержащимся в Азербайджане”
15:57, 25 Январь, 2021
Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения”, член делегации Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы Эдмон Марукян в ПАСЕ развернул плакат с надписью “Свободу армянским военнопленным, содержащимся в Азербайджане”.
Как передает «Арменпресс», видео об этом Марукян опубликовал на своей странице в Facebook.
“Мы начали заседание ПАСЕ, подняв наш голос протеста и выдвинув требование международного давления на Азербайджан ради скорейшего освобождения армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц”, - заявил Марукян.
В Страсбурге с 25 по 28 января проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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