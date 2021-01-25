Марукян в ПАСЕ развернул плакат “Свободу армянским военнопленным, содержащимся в Азербайджане”

Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения”, член делегации Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы Эдмон Марукян в ПАСЕ развернул плакат с надписью “Свободу армянским военнопленным, содержащимся в Азербайджане”.

Как передает «Арменпресс», видео об этом Марукян опубликовал на своей странице в Facebook.

“Мы начали заседание ПАСЕ, подняв наш голос протеста и выдвинув требование международного давления на Азербайджан ради скорейшего освобождения армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц”, - заявил Марукян.

В Страсбурге с 25 по 28 января проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.