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Марукян в ПАСЕ развернул плакат “Свободу армянским военнопленным, содержащимся в Азербайджане”

Марукян в ПАСЕ развернул плакат “Свободу армянским военнопленным, содержащимся в Азербайджане”

Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения”, член делегации Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы Эдмон Марукян в ПАСЕ развернул плакат с надписью “Свободу армянским военнопленным, содержащимся в Азербайджане”.

Как передает «Арменпресс», видео об этом Марукян опубликовал на своей странице в Facebook.

“Мы начали заседание ПАСЕ, подняв наш голос протеста и выдвинув требование международного давления на Азербайджан ради скорейшего освобождения армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц”, - заявил Марукян.

В Страсбурге с 25 по 28 января проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.


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