Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД РФ.

“26 января в Москве состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Планируется обсудить ряд важных вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе и ситуацию в районе Нагорного Карабаха и вокруг него”, - говорится в сообщении МИД РФ.

25 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф находится в Азербайджане, 27 января он посетит Армению.