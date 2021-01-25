Время в Ереване: 11:07:36,   25 Январь

Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт МИД РФ.

“26 января в Москве состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Планируется обсудить ряд важных вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе и ситуацию в районе Нагорного Карабаха и вокруг него”, - говорится в сообщении МИД РФ.

25 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф находится в Азербайджане,  27 января он посетит Армению.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации