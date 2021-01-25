Береговая охрана Китая получит полномочия открывать огонь по иностранным кораблям

Морская полиция Китая (береговая охрана) с 1 февраля получит полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета КНР. Как сообщил в понедельник китайский информационный портал "Тэнсюнь синьвэн", это следует из принятого Закона о морской полиции КНР, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В случае опасных ситуаций, возникших в результате противоправных действий или посягательств на государственный суверенитет, суверенные права или юрисдикцию на море со стороны иностранных организаций и частных лиц, органы морской полиции в соответствии с настоящим законом, другими соответствующими правовыми актами и постановлениями наделены правом в том числе применять оружие, принять все необходимые меры для предотвращения таких нарушений и устранения опасности", - приводит портал текст закона.

Согласно этому правовому акту, морская полиция КНР может применять огнестрельное оружие в случае наличия доказательств того, что подозреваемые незаконно перевозят вооружения, боеприпасы, материалы, представляющие государственную тайну, наркотические средства и другие предметы и отказываются подчиниться. Также применение оружия разрешается в случае, если иностранный корабль "ведет незаконную хозяйственную деятельность в акватории КНР", не подчиняется приказам и игнорирует требования в проведении досмотра.