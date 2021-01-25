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Будет действовать операционная касса по обмену валютных знаков ЦБ Армении

Будет действовать операционная касса по обмену валютных знаков ЦБ Армении

Центральный банк Республики Армения сообщает, что с 26 января 2021 году по адресу г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна 6 будет действовать операционная касса по обмену валютных знаков ЦБ Армении, где граждане смогут обменивать изъятые из обращения, старые или поврежденные драмы Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Армении.


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