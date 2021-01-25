Будет действовать операционная касса по обмену валютных знаков ЦБ Армении
15:15, 25 Январь, 2021
Центральный банк Республики Армения сообщает, что с 26 января 2021 году по адресу г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна 6 будет действовать операционная касса по обмену валютных знаков ЦБ Армении, где граждане смогут обменивать изъятые из обращения, старые или поврежденные драмы Республики Армения.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Армении.
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