Новый президент Киргизии первый зарубежный визит совершит в Россию

Первый заграничный визит нового президента Киргизии Садыра Жапарова планируется в Россию, об этом на заседании комитета парламента по аграрной политике, экологии и водным ресурсам сообщил вице-премьер Равшан Сабиров.

"Первый визит Садыр Жапаров намерен осуществить в Россию", - заявил вице-премьер.

По словам Сабирова, в ходе визита киргизский лидер намерен обсудить с российской стороной вопрос о снижении цен на природный газ,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Набрав 79,2% голосов избирателей в первом туре победу на выборах одержал Садыр Жапаров.