Адресные и безадресные пункты: статья Шаана Гантааряна

Закономерно, что Ереван и Арцах приветствовали пункты докладов-резолюций Европарламента, относящиеся к карабахской войне “Общая внешняя политика и политика безопасности” и “Политика общей безопасности и обороны”.

В целом, в принятых Европарламентом докладах-резолюциях закреплено множество важных положений, касающихся развязанной против Арцаха войны и вовлеченности Турции в нее, осуществленных военных преступлений, предпринимаемых шагов по ликвидации последствий нападения, особенно по человеческим, гуманитарным вопросам, и то, что эти преступления не должны остаться безнаказанными. В них подчеркнута также необходимость продолжения переговоров по урегулированию в рамках формата ОБСЕ.

Политическая логика Европарламента понятна. Баку не упоминается в этом отчете. Объект критики - Анкара. Он призывает к надлежащему расследованию всех предполагаемых военных преступлений и привлечению виновных к ответственности. Примечательно, что Европейский парламент также настоятельно призывает к международному расследованию предполагаемого присутствия иностранных боевиков, террористов и использования съемных боеприпасов и фосфорных бомб.

Во-первых, эти доклады-резолюции в формате лишь призыва и никаким образом не предусматривает их обязующего характера. Во-вторых, заметно, что нет адресации. Ту же безадресность содержит и раздел, касающийся Анкары. Анкара обвиняется в качестве дестабилизирующего фактора и государства, вовлеченного в войну. Однако и здесь есть своя доля неадресованности. Резолюция-доклад с беспокойством подчеркивает военную вовлеченность третьих стран. В этом случае действует не закон уравнивания, поскольку в противном случае Турция четко обвинялась бы в дестабилизации и вовлеченности. Здесь послание Москве, особенно когда затрагивается военная вовлеченность в конфликт.

Намек на Москву связан с необходимостью восстановления формата ОБСЕ. Тем более, что Европарламент подчеркнул, что продолжительное регулирование конфликта еще не достигнуто, и достижение мира и определение будущего правового статуса должно быть в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и должно основываться на ее основных принципах.

Реальное и полноценное включение ОБСЕ, во-первых, не исходит из интересов Анкары, также и Москвы. Этот расчет, естественно, делают и Степанакерт, обеспечивающий свою безопасность миротворческими силами, и Ереван, попавший в дополнительную зависимость.

Однако, независимо от главных игроков региона, восстановление формата ОБСЕ могут выдвинуть как Вашингтон, так и Брюссель, который в данном случае в резолюции-докладе формирует это требование. Из Вашингтона также звучат такие голоса, не исключая и возможности обсуждения вопроса признания Арцаха в Палате представителей.

В рамках переосмысления формата ОБСЕ находиться и подход не адресовать призывы Баку и не называть Москву в качестве третьей страны. Посредник должен соблюдать закон о равенстве и не создавать ничего лишнего в отношении посредника, включенного в предложенный формат.

Шаан Гантаарян