МНОКС утвердило сроки весенних каникул и окончания учебного года

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении в связи с эпидемией в учебных процессах и сроках устанавливает нестандартные регулирования.

На пресс-конференции в зале «Арменпресс» заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян отметила, что в этом году весенние каникулы предусмотрены для первоклассников и второклассников. Для первоклассников каникулы будут с 22 марта по 4 апреля, для второклассников - с 22 по 28 марта.

“Для других классов каникулы не предусмотрены с учетом большой осенней паузы. Хотя по ходу, следуя эпидемиологическому состоянию, мы периодически проводим обсуждения с нашими коллегами из МЗ”, - сказала Жанна Андреасян.

Что касается конца учебного года, то Жанна Андреасян отметила, что он не будет в одно и то же время. Год раньше завершится для первых и вторых классов, продолжительность учебного периода которых короче. В 12-ых классах, где есть вопросы выпускных единых экзаменов, а также дальнейшего призыва, учебный год завершится 4-го июня. Остальные классы завершат год 18 июня.