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Школа села Шош Арцаха распахнула свои двери: возвратились почти все ученики

Школа села Шош Арцаха распахнула свои двери: возвратились почти все ученики

Школа села Шош Арцаха после некоторых ремонтных работ распахнула свои двери перед 65 учениками.

Об этом «Арменпресс» сообщили во Всеармянском фонде “Айастан”.”

В 2004 году при содействии филиала Фонда “Айастан” в Торонто в селе Шош Арцаха была построена общеобразовательная школа. Большинство жителей уже вернулись в село. После войны село Шош, находившееся в сердце Арцаха, оказалось в приграничной зоне. Школа, после некоторых восстановительных работ дверей, крыши, окон и других, неделю назад раскрыла свои двери перед 65 учениками. “Хорошая новость заключается в том, что в школу вернулись почти все ученики”, - пояснили в фонде.


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