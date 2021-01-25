Школа села Шош Арцаха распахнула свои двери: возвратились почти все ученики

Школа села Шош Арцаха после некоторых ремонтных работ распахнула свои двери перед 65 учениками.

Об этом «Арменпресс» сообщили во Всеармянском фонде “Айастан”.”

В 2004 году при содействии филиала Фонда “Айастан” в Торонто в селе Шош Арцаха была построена общеобразовательная школа. Большинство жителей уже вернулись в село. После войны село Шош, находившееся в сердце Арцаха, оказалось в приграничной зоне. Школа, после некоторых восстановительных работ дверей, крыши, окон и других, неделю назад раскрыла свои двери перед 65 учениками. “Хорошая новость заключается в том, что в школу вернулись почти все ученики”, - пояснили в фонде.