На границе Ирана и Азербайджана будет построен железнодорожный терминал

В северо-западной иранской провинции Ардебиль в районе Парсабад скоро начнется строительство железнодорожного терминала. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на агентство “Trend”, об этом заявил губернатор Ардебиля Акбар Бехнамджу.

По его словам, в связи с этим проектом на 14-м заседании Ирано-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству был подписан договор.

Бехнамджу добавил, что первые 25 км железной дороги Ардебиль-Парсабад уже заложены.

Губернатор отметил, что этот терминал будет способствовать увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции провинции Ардебиль Ирана в Азербайджан, Россию и в страны Центральной Азии.